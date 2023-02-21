Ерохина Анна Нестеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерохина Анна Нестеровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1919

Дочь: Ерохина Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Ерохин Ефим Павлович

Запись о рождении сделана в метрической книге церкви слободы Ольховатки Волчанского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерохин Ефим Павлович

Смерть
Неизвестно
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