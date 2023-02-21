Ерохина Анна Нестеровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.11.1919
Дочь: Ерохина Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Ерохин Ефим Павлович
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви слободы Ольховатки Волчанского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ерохин Ефим Павлович
Смерть
Неизвестно