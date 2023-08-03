Мартынова Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынова Анна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митрофанова Юлия Васильевна

Отец ребёнка: Митрофанов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрофанов Константин Васильевич

Отец ребёнка: Митрофанов Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митрофанов Василий Иванович

Смерть
Неизвестно

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