Маймистова (Мавричева) Татьяна Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1954
Бракосочетание
03.03.1979
Рождение ребёнка
20.03.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маймистов Владимир Александрович
г.Сокол Вологодской обл.
Рождение ребёнка
11.01.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маймистов Владимир Александрович
г.Сокол Вологодской обл.