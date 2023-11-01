Маймистова (Мавричева) Татьяна Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маймистова (Мавричева) Татьяна Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1954

Пол

Женский

Отец

1929 г.р.

Мать

1923 г.р.

Муж

1954 г.р.

Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1954

Отец: Мавричев Евгений Васильевич

Мать: Мавричева Вера Ивановна

Бракосочетание
03.03.1979

Муж: Маймистов Владимир Александрович

Рождение ребёнка
20.03.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маймистов Владимир Александрович

г.Сокол Вологодской обл.
Рождение ребёнка
11.01.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маймистов Владимир Александрович

г.Сокол Вологодской обл.
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