Мяделец Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМяделец Наталья Николаевна

Мяделец Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иович Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мяделец Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мяделец Галина Степановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мяделец Сергей Степанович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.04.1955

Сын: Иович Виктор Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
27.03.1962

Сын: Мяделец Юрий Степанович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.