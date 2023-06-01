Мяделец Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иович Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мяделец Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мяделец Галина Степановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мяделец Сергей Степанович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.04.1955
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.03.1962
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно