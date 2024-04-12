Реутов Елисей Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Реутов Елисей Яковлевич

Место рождения

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Реутов Яков Родионович

Мать: не указана

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Ульяна Елисеевна

Мать ребёнка: Реутова Татьяна Андреевна

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Реутов Дмитрий Елисеевич

Мать ребёнка: Реутова Татьяна Андреевна

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Реутов Прокофий Елисеевич

Мать ребёнка: Реутова Татьяна Андреевна

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Прасковья Елисеевна

Мать ребёнка: Реутова Татьяна Андреевна

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Реутов Василий Елисеевич

Мать ребёнка: Реутова Татьяна Андреевна

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Матрена Елисеевна

Мать ребёнка: Реутова Татьяна Андреевна

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Реутов Тимофей Елисеевич

Мать ребёнка: Реутова Татьяна Андреевна

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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