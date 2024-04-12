Реутов Елисей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Реутов Яков Родионович
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Ульяна Елисеевна
Мать ребёнка: Реутова Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
1765
Мать ребёнка: Реутова Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
1767
Сын: Реутов Прокофий Елисеевич
Мать ребёнка: Реутова Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Прасковья Елисеевна
Мать ребёнка: Реутова Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: Реутова Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Матрена Елисеевна
Мать ребёнка: Реутова Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Реутова Татьяна Андреевна
Смерть
Неизвестно