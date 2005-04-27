Якименко (Чуйкова) Лидия Петровна
Место рожденияTashkent, Tashkent Region Uzbekistan
Дата рождения04.02.1948
Дата смерти27.04.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1948
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.02.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Якименко Петр Семёнович
Рождение ребёнка
15.12.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Якименко Петр Семёнович
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Смерть
27.04.2005