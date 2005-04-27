Якименко (Чуйкова) Лидия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якименко (Чуйкова) Лидия Петровна

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Место рождения

Tashkent, Tashkent Region Uzbekistan

Дата рождения

04.02.1948

Дата смерти

27.04.2005

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1925 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1948

Отец: Кубасов Георгий Владимирович

Мать: Кубасова (Чуйкова) Надежда Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.02.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якименко Петр Семёнович

Рождение ребёнка
15.12.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якименко Петр Семёнович

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Смерть
27.04.2005

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