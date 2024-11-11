Петухова (Кондратьева) Пелагея Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения20.05.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1892 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
14.05.1912 ст.
Астраганец, Тверской уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
07.04.1926
Дочь: Трегуб (Петухова) Лидия Ильинична
Отец ребёнка: Петухов Илья Степанович
Морщихино, Василевская волость, Клинский уезд
Смерть
Неизвестно