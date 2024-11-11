Петухова (Кондратьева) Пелагея Тимофеевна 20.05.1892 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Петухова (Кондратьева) Пелагея Тимофеевна

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Место рождения

Строково, Василевская волость, Клинский уезд

Дата рождения

20.05.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1892 ст.

Отец: Кондратьев Тимофей Кондратьевич

Мать: Кондратьева Евдокия Трофимовна

Строково, Василевская волость, Клинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петухов Илья Степанович

Бракосочетание
14.05.1912 ст.

Муж: Вуколов Кузьма Александрович

Астраганец, Тверской уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
07.04.1926

Дочь: Трегуб (Петухова) Лидия Ильинична

Отец ребёнка: Петухов Илья Степанович

Морщихино, Василевская волость, Клинский уезд
Смерть
Неизвестно

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