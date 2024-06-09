Олонцева Пелагея Игнатьева 1727 — найти родственников по фамилии на Familio
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Олонцева Пелагея Игнатьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Олонцев Роман Иванов

Рождение ребёнка
1748

Сын: Олонцев Григорий Романов

Отец ребёнка: Олонцев Роман Иванов

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Олонцева Степанида Романов

Отец ребёнка: Олонцев Роман Иванов

Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Олонцев Афанасий Романов

Отец ребёнка: Олонцев Роман Иванов

Рождение ребёнка
1756

Сын: Олонцев Яков Романов

Отец ребёнка: Олонцев Роман Иванов

Смерть
Неизвестно

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