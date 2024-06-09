Олонцева Пелагея Игнатьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Олонцев Роман Иванов
Рождение ребёнка
1748
Отец ребёнка: Олонцев Роман Иванов
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Олонцева Степанида Романов
Отец ребёнка: Олонцев Роман Иванов
Рождение ребёнка
Около 1753
Отец ребёнка: Олонцев Роман Иванов
Рождение ребёнка
1756
Сын: Олонцев Яков Романов
Отец ребёнка: Олонцев Роман Иванов
Смерть
Неизвестно