Корзникова Наталья Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Сын: Корзников Фёдор Федотович
Отец ребёнка: Корзников Федот Фокеевич
Рождение ребёнка
1818
Сын: Корзников Мартемьян Федотович
Отец ребёнка: Корзников Федот Фокеевич
Смерть
Неизвестно