Корзникова Наталья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорзникова Наталья Ильинична

Корзникова Наталья Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корзников Федот Фокеевич

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Корзников Фёдор Федотович

Отец ребёнка: Корзников Федот Фокеевич

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Корзников Мартемьян Федотович

Отец ребёнка: Корзников Федот Фокеевич

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.