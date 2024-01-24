Кузин Фотий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузин Фотий Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1884

Пол

Мужской

Отец

Мать

1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1884

Отец: Кузин Егор Никитич

Мать: Евдокия Петровна

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