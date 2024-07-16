Винокуров Иван Филиппович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1880 ст.
Дочь: (Винокурова) Гликерия Ивановна
Мать ребёнка: Винокурова Варвара Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1880 ст.
Дочь: (Винокурова) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Винокурова Варвара Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1880 ст.
Дочь: (Винокурова) Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Винокурова Варвара Егоровна
Инфо из семейного архива.
Рождение ребёнка
28.05.1881 ст.
Дочь: Волкова (Винокурова) Федосия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
ОКУ ГАЛО Ф.272. Оп.1. Д.283. Л.414об-415_рожд 1881 Запись родившихся ж/ пола п/п № 26 Восприемники: крестьянин Егор Марков Ситников (?) и солдатка Евпраксия Харитоновна Филяева.
Смерть
Неизвестно