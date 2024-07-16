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Винокуров Иван Филиппович

Место рождения

Степановка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Степановка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Винокурова Варвара Егоровна

Рождение ребёнка
Около 1880 ст.

Дочь: (Винокурова) Гликерия Ивановна

Мать ребёнка: Винокурова Варвара Егоровна

Благодать, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1880 ст.

Дочь: (Винокурова) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Винокурова Варвара Егоровна

Благодать, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1880 ст.

Дочь: (Винокурова) Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Винокурова Варвара Егоровна

Инфо из семейного архива.
Рождение ребёнка
28.05.1881 ст.

Дочь: Волкова (Винокурова) Федосия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Степановка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.272. Оп.1. Д.283. Л.414об-415_рожд 1881 Запись родившихся ж/ пола п/п № 26 Восприемники: крестьянин Егор Марков Ситников (?) и солдатка Евпраксия Харитоновна Филяева.
Смерть
Неизвестно

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