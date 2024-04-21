Шушарин Степан
Место рожденияРоссия Курганская область
Дата рождения09.01.1914
Дата смерти06.04.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смолина, Шушарина (Ваулина) Евфросиния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.04.1978
Похороны
Неизвестно