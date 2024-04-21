Шушарин Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шушарин Степан

Место рождения

Россия Курганская область

Дата рождения

09.01.1914

Дата смерти

06.04.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смолина, Шушарина (Ваулина) Евфросиния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смолина, Шушарина (Ваулина) Евфросиния

Смерть
06.04.1978
Похороны
Неизвестно

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