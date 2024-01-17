Губанова Анна Робертовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГубанова Анна Робертовна

Губанова Анна Робертовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1986

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1986

Отец: Лаушкин Роберт Львович

Мать: Лаушкина Марина Станиславовна

Рождение ребёнка
26.07.2013

Дочь: Губанова Арина Андреевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
16.01.2017

Сын: Губанов Владислав Андреевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close