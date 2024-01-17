Губанова Анна Робертовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1986
Рождение ребёнка
26.07.2013
Дочь: Губанова Арина Андреевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
16.01.2017
Сын: Губанов Владислав Андреевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности