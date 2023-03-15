Матюкова Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1900
Дата смерти23.10.1973
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1900
Отец: Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матюков Петр
Рождение ребёнка
16.06.1925
Отец ребёнка: Матюков Петр
Рождение ребёнка
1928
Сын: Матюков Михаил
Отец ребёнка: Матюков Петр
Рождение ребёнка
1930
Сын: Матюков Иван
Отец ребёнка: Матюков Петр
Рождение ребёнка
1933
Сын: Матюков Сергей
Отец ребёнка: Матюков Петр
Рождение ребёнка
1937
Сын: Матюков Александр
Отец ребёнка: Матюков Петр
Смерть
23.10.1973
Похороны
Неизвестно
Глубоковский, Суворовский муниципальный район, Тульская область