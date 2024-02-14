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Фатыма

Место рождения

д.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Жалялов Мясум Искандерович

Отец ребёнка: Жалялетдинов Искандер Мулла

Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Жалялова) Махмура Мясумовна

Отец ребёнка: Жалялетдинов Искандер Мулла

Рождение ребёнка
1906

Дочь: (Жалялова) Сагадят Мясумовна

Отец ребёнка: Жалялетдинов Искандер Мулла

Рождение ребёнка
1912

Сын: Жалялетдинов Ахмят Искандерович

Отец ребёнка: Жалялетдинов Искандер Мулла

Рождение ребёнка
1915

Дочь: (Жалялова) Хава Мясумовна

Отец ребёнка: Жалялетдинов Искандер Мулла

Рождение ребёнка
1917

Дочь: (Жалялова) Мавжубя Мясумовна

Отец ребёнка: Жалялетдинов Искандер Мулла

Смерть
Неизвестно

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