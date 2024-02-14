Фатыма
Место рожденияд.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Жалялов Мясум Искандерович
Отец ребёнка: Жалялетдинов Искандер Мулла
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Жалялова) Махмура Мясумовна
Отец ребёнка: Жалялетдинов Искандер Мулла
Рождение ребёнка
1906
Дочь: (Жалялова) Сагадят Мясумовна
Отец ребёнка: Жалялетдинов Искандер Мулла
Рождение ребёнка
1912
Сын: Жалялетдинов Ахмят Искандерович
Отец ребёнка: Жалялетдинов Искандер Мулла
Рождение ребёнка
1915
Дочь: (Жалялова) Хава Мясумовна
Отец ребёнка: Жалялетдинов Искандер Мулла
Рождение ребёнка
1917
Дочь: (Жалялова) Мавжубя Мясумовна
Отец ребёнка: Жалялетдинов Искандер Мулла
Смерть
Неизвестно