Уклеина Анна Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уклеина Анна Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1768 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАСО, Ф. 606, оп. 1, ед. хр. 100. 1811 г. РС Золотовского приказа
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Блинова Софья Федотова

Отец ребёнка: Уклеин Федот Логгинов

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Анна Федотова

Отец ребёнка: Уклеин Федот Логгинов

ГАСО, Ф. 606, оп. 1, ед. хр. 100. 1811 г. РС Золотовского приказа
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уклеин Федот Логгинов

ГАСО, Ф. 606, оп. 1, ед. хр. 100. 1811 г. РС Золотовского приказа
Смерть
Неизвестно
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