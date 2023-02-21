Уклеина Анна Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
ГАСО, Ф. 606, оп. 1, ед. хр. 100. 1811 г. РС Золотовского приказа
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Блинова Софья Федотова
Отец ребёнка: Уклеин Федот Логгинов
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Анна Федотова
Отец ребёнка: Уклеин Федот Логгинов
ГАСО, Ф. 606, оп. 1, ед. хр. 100. 1811 г. РС Золотовского приказа
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, Ф. 606, оп. 1, ед. хр. 100. 1811 г. РС Золотовского приказа
Смерть
Неизвестно