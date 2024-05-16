Самойлова Ирина Игнатьевна 1835 — найти родственников по фамилии на Familio
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Самойлова Ирина Игнатьевна

Место рождения

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1858

Муж: Самойлов Нил Алексеевич

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Самойлов Аггей Нилович

Отец ребёнка: Самойлов Нил Алексеевич

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Самойлов Николай Нилович

Отец ребёнка: Самойлов Нил Алексеевич

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Самойлова Александра Ниловна

Отец ребёнка: Самойлов Нил Алексеевич

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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