Самойлова Ирина Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1858
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Самойлов Нил Алексеевич
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Самойлов Нил Алексеевич
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Самойлова Александра Ниловна
Отец ребёнка: Самойлов Нил Алексеевич
Смерть
Неизвестно