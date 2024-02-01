Трапезников Александр Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1977
Отец: Трапезников Леонид Алексеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.02.1997
Сын: Трапезников Денис Александрович
Мать ребёнка: Трапезникова Елена
Рождение ребёнка
14.01.2017
Сын: Трапезников Даниил Александрович
Мать ребёнка: Трапезникова Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трапезникова Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трапезникова Елена