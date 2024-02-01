Трапезников Александр Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трапезников Александр Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1977

Отец: Трапезников Леонид Алексеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.02.1997

Сын: Трапезников Денис Александрович

Мать ребёнка: Трапезникова Елена

Рождение ребёнка
14.01.2017

Сын: Трапезников Даниил Александрович

Мать ребёнка: Трапезникова Евгения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трапезникова Евгения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трапезникова Елена

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