Панфилов Федор Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панфилов Федор Владимирович

Место рождения

Бронницы, Бронницы, Московская область

Дата рождения

18.04.1938

Дата смерти

09.09.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Бронницы, Бронницы, Московская область
Смерть
09.09.2020
Балашиха, Балашиха, Московская область
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