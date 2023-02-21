Новиков Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новиков Александр Александрович

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Место рождения

д. Крюково, Нерехтский уезд Костромской губернии

Дата рождения

19.11.1900

Дата смерти

03.12.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Крюково, Нерехтский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1900
д. Крюково, Нерехтский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1915 по 1918
Хреново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
По 1930
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1940
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
С 1953 по 1976
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
03.12.1976
Москва, город федерального значения Москва
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