Новиков Александр Александрович
Место рожденияд. Крюково, Нерехтский уезд Костромской губернии
Дата рождения19.11.1900
Дата смерти03.12.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1900
д. Крюково, Нерехтский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1915 по 1918
Хреново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
По 1930
Место жительства
С 1940
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
С 1953 по 1976
Смерть
03.12.1976