Невский (Невский) Татьяна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Невский (Невский) Татьяна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1826

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Невский Василий Александров

Отец ребёнка: Невский Александр Васильев

Рождение ребёнка
1809

Сын: Невский Иван Александров

Отец ребёнка: Невский Александр Васильев

Рождение ребёнка
1822

Сын: Невский Ксенофонт Александрович

Отец ребёнка: Невский Александр Васильев

Смерть
1826

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