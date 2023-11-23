Невский (Невский) Татьяна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1826
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Невский Василий Александров
Отец ребёнка: Невский Александр Васильев
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Невский Александр Васильев
Рождение ребёнка
1822
Сын: Невский Ксенофонт Александрович
Отец ребёнка: Невский Александр Васильев
Смерть
1826