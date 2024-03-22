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Петрашев Григорий Кузьмич

Место рождения

Клюкино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Клюкино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
РГВИА Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат). я 2644-П, л. 1347
Военная служба
31.12.1916
ефрейтор, 20 Кавказский стрелковый полк. РГВИА Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат). я 2644-П, л. 1347
Военная служба
31.12.1916 ст.
Поступил в лазарет. РГВИА Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат). я 2644-П, л. 1347
Смерть
Неизвестно
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