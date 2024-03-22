Петрашев Григорий Кузьмич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
РГВИА Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат). я 2644-П, л. 1347
Военная служба
31.12.1916
ефрейтор, 20 Кавказский стрелковый полк. РГВИА Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат). я 2644-П, л. 1347
Военная служба
31.12.1916 ст.
Поступил в лазарет. РГВИА Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат). я 2644-П, л. 1347
Смерть
Неизвестно