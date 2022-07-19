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Кошкин Василий Яковлевич

Место рождения

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1889 г.р.

Жена

1924 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Кошкина Мария Яковлевна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошкина Зинаида Афонасьевна

Рождение ребёнка
01.08.1948

Сын: Кошкин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Кошкина Зинаида Афонасьевна

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Кошкина Нина Васильевна

Мать ребёнка: Кошкина Зинаида Афонасьевна

Смерть
Неизвестно

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