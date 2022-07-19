Кошкин Василий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Кошкина Мария Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.08.1948
Мать ребёнка: Кошкина Зинаида Афонасьевна
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Кошкина Нина Васильевна
Мать ребёнка: Кошкина Зинаида Афонасьевна
Смерть
Неизвестно