Романова (Боброва) Любовь Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1957
Отец: Бобров Николай
Мать: Боброва Людмила
Рождение ребёнка
26.06.1976
Сын: Романов Константин Николаевич
Отец ребёнка: Романов Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Романов Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Романов Николай Сергеевич