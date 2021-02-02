Еремина Светлана Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1957
Дата смерти02.02.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1957
Отец: Еремин Александр Егорович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.11.1978
Сын: Ильченко Александр Николаевич
Отец ребёнка: Ильченко Николай Ильич
Рождение ребёнка
05.07.1983
Дочь: Ильченко Алена Николаевна
Отец ребёнка: Ильченко Николай Ильич
Рождение ребёнка
05.07.1983
Дочь: Ильченко Алла Николаевна
Отец ребёнка: Ильченко Николай Ильич
Смерть
02.02.2021