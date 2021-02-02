Еремина Светлана Александровна 18.04.1957 — найти родственников по фамилии на Familio
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Еремина Светлана Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1957

Дата смерти

02.02.2021

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1957

Отец: Еремин Александр Егорович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильченко Николай Ильич

Рождение ребёнка
20.11.1978

Сын: Ильченко Александр Николаевич

Отец ребёнка: Ильченко Николай Ильич

Рождение ребёнка
05.07.1983

Дочь: Ильченко Алена Николаевна

Отец ребёнка: Ильченко Николай Ильич

Рождение ребёнка
05.07.1983

Дочь: Ильченко Алла Николаевна

Отец ребёнка: Ильченко Николай Ильич

Смерть
02.02.2021

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