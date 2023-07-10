Чуднова Василиса Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1660 ст.
Дата смертиМежду 1703 и 1710 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660 ст.
Отец: Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чудной Яков Михайлов
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1690 ст.
Отец ребёнка: Чудной Яков Михайлов
Рождение ребёнка
1701 ст.
Дочь: (Чуднова) Пелагея Яковлевна
Отец ребёнка: Чудной Яков Михайлов
Рождение ребёнка
1703 ст.
Сын: Чудной Мирон Яковлев
Отец ребёнка: Чудной Яков Михайлов
Смерть
Между 1703 и 1710 ст.