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Чуднова Василиса Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1660 ст.

Дата смерти

Между 1703 и 1710 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660 ст.

Отец: Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чудной Яков Михайлов

Место жительства
Неизвестно
Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1690 ст.

Сын: Чуднов Нестер Яковлев

Отец ребёнка: Чудной Яков Михайлов

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1701 ст.

Дочь: (Чуднова) Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Чудной Яков Михайлов

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1703 ст.

Сын: Чудной Мирон Яковлев

Отец ребёнка: Чудной Яков Михайлов

Смерть
Между 1703 и 1710 ст.
Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область

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