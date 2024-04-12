Богданова (Грачева) Евдокия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смерти1939
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Грачев Яков Петрович
Мать: Грачева Елена Степановна
Рождение ребёнка
13.04.1912
Дочь: Майорова Елена Ефимовна
Отец ребёнка: Богданов Ефим Гаврилович
Крестили в Церкви Петра и Павла женского отделения Обуховской больницы.
Рождение ребёнка
1915
Сын: Богданов Евгений Ефимович
Отец ребёнка: Богданов Ефим Гаврилович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Богданов Евстафий Ефимович
Отец ребёнка: Богданов Ефим Гаврилович
Рождение ребёнка
04.05.1920
Дочь: Елизавета Ефимовна
Отец ребёнка: Богданов Ефим Гаврилович
Рождение ребёнка
30.09.1922
Дочь: Нетзвестно
Отец ребёнка: Богданов Ефим Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1939