Богданова (Грачева) Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Грачева) Евдокия Яковлевна

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Место рождения

Бочкари, Касимовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

1939

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Грачев Яков Петрович

Мать: Грачева Елена Степановна

Бочкари, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.04.1912

Дочь: Майорова Елена Ефимовна

Отец ребёнка: Богданов Ефим Гаврилович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Крестили в Церкви Петра и Павла женского отделения Обуховской больницы.
Рождение ребёнка
1915

Сын: Богданов Евгений Ефимович

Отец ребёнка: Богданов Ефим Гаврилович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1918

Сын: Богданов Евстафий Ефимович

Отец ребёнка: Богданов Ефим Гаврилович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
04.05.1920

Дочь: Елизавета Ефимовна

Отец ребёнка: Богданов Ефим Гаврилович

Рождение ребёнка
30.09.1922

Дочь: Нетзвестно

Отец ребёнка: Богданов Ефим Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Ефим Гаврилович

Смерть
1939
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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