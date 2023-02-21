Шувалов Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.10.1956
Дочь: Булычева Галина Александровна
Лесная Хмелевка, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шувалов Сергей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефремова Ирина Александровна
Смерть
Неизвестно