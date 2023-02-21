Шувалов Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шувалов Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шувалов Сергей Ефимович

Мать: Шувалова Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
04.10.1956

Дочь: Булычева Галина Александровна

Мать ребёнка: не указана

Лесная Хмелевка, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шувалов Сергей Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефремова Ирина Александровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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