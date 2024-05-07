Солодухина (Петухова) Александра 1883 — найти родственников по фамилии на Familio
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Солодухина (Петухова) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодухин Александр Сергеевич

Большево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.10.1911

Дочь: Солодухина Валентина Александровна

Отец ребёнка: Солодухин Александр Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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