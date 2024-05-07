Солодухина (Петухова) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Большево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.10.1911
Дочь: Солодухина Валентина Александровна
Отец ребёнка: Солодухин Александр Сергеевич
Смерть
Неизвестно