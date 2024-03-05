Перфилова Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перфилова Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Перфилов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Перфилов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перфилов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Перфилов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перфилов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Перфилов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перфилов Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Перфилов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перфилов Борис Николаевич

Отец ребёнка: Перфилов Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перфилов Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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