Babaszwili Otar
Место рожденияGruzja
Дата рождения1928
Дата смерти2001
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Babaszwili Ilia
Мать: Babaszwili Olga
Gruzja
Бракосочетание
1948
Жена: Babaszwili Aza
Владикавказ
Рождение ребёнка
23.05.1955
Сын: Babaszwili Ruslan
Мать ребёнка: Babaszwili Aza
Владикавказ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Babaszwili Aza
Смерть
2001
Gruzja
Похороны
Неизвестно
Gruzja