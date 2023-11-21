Немытов Семён Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немытов Семён Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1910

Дата смерти

14.02.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
Неизвестно
Ранение
Неизвестно
Смерть
14.02.1944
Погиб в бою
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