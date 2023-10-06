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Пупышев Сергей Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова Ксения Викторовна

Рождение ребёнка
31.01.2005

Сын: Пупышев Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Зыкова Ксения Викторовна

Рождение ребёнка
21.04.2008

Дочь: Пупышева Арианна Сергеевна

Мать ребёнка: Зыкова Ксения Викторовна

Рождение ребёнка
02.06.2013

Дочь: Пупышева Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Зыкова Ксения Викторовна

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