Пупышев Сергей Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зыкова Ксения Викторовна
Рождение ребёнка
31.01.2005
Мать ребёнка: Зыкова Ксения Викторовна
Рождение ребёнка
21.04.2008
Дочь: Пупышева Арианна Сергеевна
Мать ребёнка: Зыкова Ксения Викторовна
Рождение ребёнка
02.06.2013
Дочь: Пупышева Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Зыкова Ксения Викторовна