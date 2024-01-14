Халак Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХалак Иван

Халак Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Халак Кирилл

Мать: Халак ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халак (Касевич) Югена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халак (Касевич) Югена

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халак (Касевич) Югена

Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халак (Касевич) Югена

Смерть
Неизвестно

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