Халак Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Халак Кирилл
Мать: Халак ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Халак (Касевич) Югена
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1944
Смерть
Неизвестно