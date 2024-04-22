Александра Иванова
Место рождения
Дата рождения17.04.1846 ст.
Дата смерти28.06.1864 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1846 ст.
Отец: Иван Анисимов
Мать: Ксения Максимова
Крещение
17.04.1846 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.06.1864 ст.
Причина смерти: от оспы
Похороны
30.06.1864 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя