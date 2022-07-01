Бабаев Агахан Курбанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабаев Агахан Курбанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1961

Дата смерти

01.07.2022

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1963 г.р.

Дети

1985 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЭБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1961

Отец: Бабаев Курбан

Мать: Бабаева Рукият

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Джалилова Каминат Джалиловна

Бракосочетание
1981

Жена: Джалилова Каминат Джалиловна

Рождение ребёнка
08.05.1985

Сын: Бабаев Ахмад Агаханович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
01.07.2022

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