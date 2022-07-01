Бабаев Агахан Курбанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1961
Дата смерти01.07.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1961
Отец: Бабаев Курбан
Мать: Бабаева Рукият
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Джалилова Каминат Джалиловна
Бракосочетание
1981
Рождение ребёнка
08.05.1985
Мать ребёнка: не указана
Смерть
01.07.2022