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Булатова Ксения Карпова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1699

Дата смерти

03.05.1759

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1699

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Леонтий Никифоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смоленская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1722

Дочь: Ефремова (Булатова) Парасковья Леонтьева

Отец ребёнка: Булатов Леонтий Никифоров

Смоленская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1724

Дочь: Шмакова (Булатова) Анна Леонтьева

Отец ребёнка: Булатов Леонтий Никифоров

Смоленская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1727

Дочь: Бакулева (Булатова) Федосия Леонтьева

Отец ребёнка: Булатов Леонтий Никифоров

Смоленская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Булатов Михей Леонтьев

Отец ребёнка: Булатов Леонтий Никифоров

Смоленская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1731

Дочь: (Булатова) Агафья Леонтьева

Отец ребёнка: Булатов Леонтий Никифоров

Смоленская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1736

Сын: Булатов Тимофей Леонтьев

Отец ребёнка: Булатов Леонтий Никифоров

Смоленская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Булатов Родион Леонтьев

Отец ребёнка: Булатов Леонтий Никифоров

Смоленская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Булатов Андрей Леонтьев

Отец ребёнка: Булатов Леонтий Никифоров

Смоленская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
03.05.1759
Смоленская, Нолинский уезд, Вятская губерния

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