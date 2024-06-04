Булатова Ксения Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1699
Дата смерти03.05.1759
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1699
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1722
Дочь: Ефремова (Булатова) Парасковья Леонтьева
Отец ребёнка: Булатов Леонтий Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1724
Дочь: Шмакова (Булатова) Анна Леонтьева
Отец ребёнка: Булатов Леонтий Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1727
Дочь: Бакулева (Булатова) Федосия Леонтьева
Отец ребёнка: Булатов Леонтий Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1730
Отец ребёнка: Булатов Леонтий Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1731
Дочь: (Булатова) Агафья Леонтьева
Отец ребёнка: Булатов Леонтий Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1736
Отец ребёнка: Булатов Леонтий Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1739
Отец ребёнка: Булатов Леонтий Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1742
Отец ребёнка: Булатов Леонтий Никифоров
Смерть
03.05.1759