Кротов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кротов Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1957

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1979

Сын: Кротов Александр Викторович

Мать ребёнка: Кротова Галина Леонидовна

Рождение ребёнка
26.12.1985

Сын: Кротов Игорь Викторович

Мать ребёнка: Кротова Галина Леонидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кротова Галина Леонидовна

Место жительства
Неизвестно
Сосновый Бор, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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