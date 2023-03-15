Кротов Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.06.1979
Сын: Кротов Александр Викторович
Мать ребёнка: Кротова Галина Леонидовна
Рождение ребёнка
26.12.1985
Мать ребёнка: Кротова Галина Леонидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Сосновый Бор, Оричевский муниципальный район, Кировская область