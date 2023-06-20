Коврижных Северьян Северьян/Селиверст Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Коврижных Спиридон Ларионович
Рождение ребёнка
1795
Сын: Коврижных Никифор Северьянович
Мать ребёнка: Коврижных Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Коврижных Савва Северьянович
Мать ребёнка: Коврижных Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Коврижных Емельян Северьянович
Мать ребёнка: Коврижных Феодосия Ивановна
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1829
Сын: Коврижных Меркурей Северьянович
Мать ребёнка: Коврижных Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Екатерина Северьяновна
Мать ребёнка: Коврижных Феодосия Ивановна
Смерть
Неизвестно