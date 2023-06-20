Коврижных Северьян Северьян/Селиверст Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных Северьян Северьян/Селиверст Спиридонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коврижных Спиридон Ларионович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Коврижных Никифор Северьянович

Мать ребёнка: Коврижных Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Коврижных Савва Северьянович

Мать ребёнка: Коврижных Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Коврижных Емельян Северьянович

Мать ребёнка: Коврижных Феодосия Ивановна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1829

Сын: Коврижных Меркурей Северьянович

Мать ребёнка: Коврижных Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Екатерина Северьяновна

Мать ребёнка: Коврижных Феодосия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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