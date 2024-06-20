Семашков Леонид
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Дети
Семашкова Наталья Леонидовна12.09.1979 г.р.
Семашков Михаил Леонидович26.03.1983 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1979
Дочь: Семашкова Наталья Леонидовна
Мать ребёнка: Семашкова Раиса
Рождение ребёнка
26.03.1983
Сын: Семашков Михаил Леонидович
Мать ребёнка: Семашкова Раиса
Рождение ребёнка
27.04.1986
Сын: Семашков Сергей Леонидович
Мать ребёнка: Семашкова Раиса
Смерть
Неизвестно