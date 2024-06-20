Семашков Леонид Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Семашков Леонид

Автор
АК
Калмыкова А.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Дети
Семашкова Наталья Леонидовна12.09.1979 г.р.
Семашков Михаил Леонидович26.03.1983 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1979

Дочь: Семашкова Наталья Леонидовна

Мать ребёнка: Семашкова Раиса

Рождение ребёнка
26.03.1983

Сын: Семашков Михаил Леонидович

Мать ребёнка: Семашкова Раиса

Рождение ребёнка
27.04.1986

Сын: Семашков Сергей Леонидович

Мать ребёнка: Семашкова Раиса

Смерть
Неизвестно

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