Бобрович Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1858
Бракосочетание
09.06.1880
Рождение ребёнка
24.09.1882 ст.
Сын: Бобрович Алексей Иванович
Мать ребёнка: Бернякович Евдокия Семеновна
Восприемник
24.10.1882 ст.
Рождение ребёнка
27.07.1885 ст.
Сын: Бобрович Николай Иванович
Мать ребёнка: Бернякович Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
03.03.1888 ст.
Дочь: Бобрович Елена Ивановна
Мать ребёнка: Бернякович Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
26.09.1889 ст.
Дочь: Бобрович Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Бернякович Евдокия Семеновна
Смерть
Неизвестно