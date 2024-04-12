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Бобрович Иван Алексеевич

Место рождения

Триданы, Мядельский район, Минская область

Дата рождения

Вычислено 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Триданы, Мядельский район, Минская область
Бракосочетание
09.06.1880

Жена: Бернякович Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
24.09.1882 ст.

Сын: Бобрович Алексей Иванович

Мать ребёнка: Бернякович Евдокия Семеновна

Триданы, Мядельский район, Минская область
Восприемник
24.10.1882 ст.
Рождение ребёнка
27.07.1885 ст.

Сын: Бобрович Николай Иванович

Мать ребёнка: Бернякович Евдокия Семеновна

Триданы, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
03.03.1888 ст.

Дочь: Бобрович Елена Ивановна

Мать ребёнка: Бернякович Евдокия Семеновна

Триданы, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
26.09.1889 ст.

Дочь: Бобрович Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Бернякович Евдокия Семеновна

Триданы, Мядельский район, Минская область
Смерть
Неизвестно
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