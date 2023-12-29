Свешникова (Свешникова) Пелагея Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова (Свешникова) Пелагея Владимировна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1817

Дата смерти

После 1880

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1840

Муж: Свешников Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Свешникова) Аксинья Петровна

Отец ребёнка: Свешников Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Свешникова) Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Свешников Пётр Васильевич

Смерть
После 1880

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