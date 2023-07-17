Погодаев Аввакум Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Погодаев Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Сын: Погодаев Назар Аввакумович
Мать ребёнка: Погодаева (Рысакова) Офимья Васильевна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Погодаев Пётр Аввакумович
Мать ребёнка: Погодаева (Рысакова) Офимья Васильевна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Погодаев Федот Аввакумович
Мать ребёнка: Погодаева (Рысакова) Офимья Васильевна
Рождение ребёнка
1898
Сын: Погодаев Андрей Аввакумович
Мать ребёнка: Погодаева (Рысакова) Офимья Васильевна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Погодаев Кузьма Аввакумович
Мать ребёнка: Погодаева (Рысакова) Офимья Васильевна
Рождение ребёнка
21.09.1905
Дочь: Пискунова (Погодаева) Анна Аввакумовна
Мать ребёнка: Погодаева (Рысакова) Офимья Васильевна
Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно