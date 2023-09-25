(Марченко) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Марченко) Евгения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Марченко) Ирина Устиновна

Отец ребёнка: Марченко Устин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Марченко) Евдокия Устиновна

Отец ребёнка: Марченко Устин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Марченко) Варвара Устиновна

Отец ребёнка: Марченко Устин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Марченко) Ульяна Устиновна

Отец ребёнка: Марченко Устин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марченко Макар Устинович

Отец ребёнка: Марченко Устин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марченко Кузьма Устинович

Отец ребёнка: Марченко Устин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марченко Данила Устинович

Отец ребёнка: Марченко Устин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Русецкая) Татьяна Устиновна

Отец ребёнка: Марченко Устин

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