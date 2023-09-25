(Марченко) Евгения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Марченко) Ирина Устиновна
Отец ребёнка: Марченко Устин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Марченко) Евдокия Устиновна
Отец ребёнка: Марченко Устин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Марченко) Варвара Устиновна
Отец ребёнка: Марченко Устин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Марченко) Ульяна Устиновна
Отец ребёнка: Марченко Устин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Марченко Устин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марченко Кузьма Устинович
Отец ребёнка: Марченко Устин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марченко Данила Устинович
Отец ребёнка: Марченко Устин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Русецкая) Татьяна Устиновна
Отец ребёнка: Марченко Устин