Лепшоков Каншаубий Магомедович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лепшоков Магомед
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лепшокова Фатима Каншаубиевна
Мать ребёнка: Боташева Кулият Идрисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лепшоков Владимир Каншаубиевич
Мать ребёнка: Боташева Кулият Идрисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лепшоков Исмаил Каншаубиевич
Мать ребёнка: Боташева Кулият Идрисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лепшоков Азрет Каншаубиевич
Мать ребёнка: Боташева Кулият Идрисовна
Рождение ребёнка
25.05.1973
Дочь: Лепшокова Людмила Каншаубиевна
Мать ребёнка: Боташева Кулият Идрисовна
Смерть
Неизвестно