Лепшоков Каншаубий Магомедович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лепшоков Каншаубий Магомедович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лепшоков Магомед

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лепшокова Фатима Каншаубиевна

Мать ребёнка: Боташева Кулият Идрисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лепшоков Владимир Каншаубиевич

Мать ребёнка: Боташева Кулият Идрисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лепшоков Исмаил Каншаубиевич

Мать ребёнка: Боташева Кулият Идрисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лепшоков Азрет Каншаубиевич

Мать ребёнка: Боташева Кулият Идрисовна

Рождение ребёнка
25.05.1973

Дочь: Лепшокова Людмила Каншаубиевна

Мать ребёнка: Боташева Кулият Идрисовна

Смерть
Неизвестно

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