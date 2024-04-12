Горохов Ефим Иосифович
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Савельев Иосиф Фирсович
Мать: Савельева Мария
Рождение ребёнка
20.01.1846
Сын: Горохов Григорий Ефимович
Мать ребёнка: Горохова Наталья Блинкова
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Пелагея Ефимовна
Мать ребёнка: Горохова Наталья Блинкова
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Горохова Наталья Блинкова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно