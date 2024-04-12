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Горохов Ефим Иосифович

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Савельев Иосиф Фирсович

Мать: Савельева Мария

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
20.01.1846

Сын: Горохов Григорий Ефимович

Мать ребёнка: Горохова Наталья Блинкова

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Пелагея Ефимовна

Мать ребёнка: Горохова Наталья Блинкова

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Горохов Иван Ефимович

Мать ребёнка: Горохова Наталья Блинкова

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горохова Наталья Блинкова

Смерть
Неизвестно
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