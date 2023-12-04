Захар Терентиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захар Терентиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

1780

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1728 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: не указан

Мать: не указана

НА РК, ф.4, о.18, д.2/15, 1782 год, лист 2, РС государственных крестьян Петрозаводского уезда Шокшинской и Шелтозерской  волостей, деревня Парфиевская (позже Васильевская, потом Шокша)
Смерть
1780
НА РК, ф.4, о.18, д.2/15, 1782 год, лист 2, РС государственных крестьян Петрозаводского уезда Шокшинской и Шелтозерской  волостей, деревня Парфиевская (позже Васильевская, потом Шокша)
Упоминание
1782
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Афонасьева

НА РК, ф.4, о.18, д.2/15, 1782 год, лист 2, РС государственных крестьян Петрозаводского уезда Шокшинской и Шелтозерской  волостей, деревня Парфиевская (позже Васильевская, потом Шокша)
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