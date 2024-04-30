Галкина (Плотникова) Анна Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Плотников Афанасий Афанасьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Балахна Нижегородской губернии
Плотниковы и Полтановы
Место жительства
Неизвестно
Балахна Нижегородской губернии
Плотниковы и Полтановы
Рождение ребёнка
1771
Дочь: (Галкина) Федора Ивановна
Отец ребёнка: Галкин Иван Васильевич
Балахна Нижегородской губернии
Плотниковы и Полтановы
Рождение ребёнка
1772
Дочь: (Галкина) Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Галкин Иван Васильевич
Балахна Нижегородской губернии
Плотниковы и Полтановы
Смерть
Неизвестно