Галкина (Плотникова) Анна Афанасьевна 1736 — найти родственников по фамилии на Familio
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Галкина (Плотникова) Анна Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Плотников Афанасий Афанасьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галкин Иван Васильевич

Балахна Нижегородской губернии
Плотниковы и Полтановы
Место жительства
Неизвестно
Балахна Нижегородской губернии
Плотниковы и Полтановы
Рождение ребёнка
1771

Дочь: (Галкина) Федора Ивановна

Отец ребёнка: Галкин Иван Васильевич

Балахна Нижегородской губернии
Плотниковы и Полтановы
Рождение ребёнка
1772

Дочь: (Галкина) Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Галкин Иван Васильевич

Балахна Нижегородской губернии
Плотниковы и Полтановы
Смерть
Неизвестно

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