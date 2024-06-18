Кондрашков Николай Петрович 1894 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКондрашков Николай Петрович

Кондрашков Николай Петрович

Место рождения

Россия (дер.Грузино, Ленинградской области)

Дата рождения

1894

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Добавил:

ФХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Кондрашков Петр

Мать: не указана

Россия (дер.Грузино, Ленинградской области)
Уроженец села Грузино Ленинградской области. Село Грузино - одна из многих Аракчеевских усадеб, на реке Волхов. В селе была большая спичечная фабрика (владелец Лапин, после революции спичечная фабрика... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
рабочий
Место жительства
Неизвестно
Россия (др. Аннино, Ленинградской области)
Бракосочетание
1918

Жена: Кондрашкова (Коровичева) Евгения Ефимовна

Россия (дер.Грузино, Ленинградской области)
Рождение ребёнка
19.08.1919

Сын: Кондрашков Александр Николаевич

Мать ребёнка: Кондрашкова (Коровичева) Евгения Ефимовна

Россия (дер.Грузино, Ленинградской области)
Родился в селе Грузино Ленинградской области. В 1937 году окончил среднюю школу. В Саратове начал проходить службу в армии (в военной частиПриволжского военного округа). За активное участие в боях (Фи... Показать все
Рождение ребёнка
18.12.1921

Сын: Кондрашков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Кондрашкова (Коровичева) Евгения Ефимовна

Россия (дер.Грузино, Ленинградской области)
Работал в журнале «Законность» (Социалистическая законность) Главным, а потом шеф-редактором. Этот журнал является журналом Генеральной прокуратуры РФ. Во время второй мировой войны был начальником пр... Показать все
Военная служба
18.08.1941
Вторая мировая война. 18 августа 1941г. к нему в деревню пришли немецкие войска. С августа по декабрь 1941г. скрывался от немецких войск в лесу. С декабря 1941 г. по май 1942г. находился в г.Чудово в ... Показать все
Смерть
1985
Россия (др. Аннино, Ленинградской области)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.