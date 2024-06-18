Кондрашков Николай Петрович
Место рожденияРоссия (дер.Грузино, Ленинградской области)
Дата рождения1894
Дата смерти1985
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Кондрашков Петр
Мать: не указана
Россия (дер.Грузино, Ленинградской области)
Уроженец села Грузино Ленинградской области. Село Грузино - одна из многих Аракчеевских усадеб, на реке Волхов. В селе была большая спичечная фабрика (владелец Лапин, после революции спичечная фабрика... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
рабочий
Место жительства
Неизвестно
Россия (др. Аннино, Ленинградской области)
Бракосочетание
1918
Россия (дер.Грузино, Ленинградской области)
Рождение ребёнка
19.08.1919
Сын: Кондрашков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Кондрашкова (Коровичева) Евгения Ефимовна
Россия (дер.Грузино, Ленинградской области)
Родился в селе Грузино Ленинградской области. В 1937 году окончил среднюю школу. В Саратове начал проходить службу в армии (в военной частиПриволжского военного округа). За активное участие в боях (Фи... Показать все
Рождение ребёнка
18.12.1921
Сын: Кондрашков Николай Николаевич
Мать ребёнка: Кондрашкова (Коровичева) Евгения Ефимовна
Россия (дер.Грузино, Ленинградской области)
Работал в журнале «Законность» (Социалистическая законность) Главным, а потом шеф-редактором. Этот журнал является журналом Генеральной прокуратуры РФ. Во время второй мировой войны был начальником пр... Показать все
Военная служба
18.08.1941
Вторая мировая война. 18 августа 1941г. к нему в деревню пришли немецкие войска. С августа по декабрь 1941г. скрывался от немецких войск в лесу. С декабря 1941 г. по май 1942г. находился в г.Чудово в ... Показать все
Смерть
1985
Россия (др. Аннино, Ленинградской области)