Бакарас Настасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакарас Настасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Бакарас Феодор Василиев

Отец ребёнка: Бакарас Василий Михайлов

Рождение ребёнка
1868

Сын: Любовь Васильева

Отец ребёнка: Бакарас Василий Михайлов

Рождение ребёнка
1870

Сын: Бакарас Деомид Васильев

Отец ребёнка: Бакарас Василий Михайлов

Рождение ребёнка
1873

Сын: Бакарас Андрей Васильев

Отец ребёнка: Бакарас Василий Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакарас Василий Михайлов

Место жительства
Неизвестно
Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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