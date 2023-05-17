Бакарас Настасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Бакарас Василий Михайлов
Рождение ребёнка
1868
Сын: Любовь Васильева
Отец ребёнка: Бакарас Василий Михайлов
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Бакарас Василий Михайлов
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Бакарас Василий Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно